Казанский роддом №1 ужесточил условия родов из-за эпидемии кори

Казанский роддом №1 при седьмой горбольнице сообщил об ужесточении правил приема рожениц из-за эпидобстановки по кори. Теперь для госпитализации пациенткам необходимо предоставить справку от терапевта и сертификат о прививках.

Также роддом временно прекратил программу партнерских родов, сообщается в официальном аккаунте медучреждения в Instagram.

Ранее сообщалось, что из-за слухов об эпидемии кори в Казани выросли цены на вакцину. Однако по официальным данным, пока зарегистрированы только два случая заболевания.