Защитник «Ростова» Чистяков мог перейти в «Рубин» Бердыева

Защитник «Ростова» и сборной России по футболу Дмитрий Чистяков рассказал о том, что мог перейти в казанский «Рубин», когда там работал Курбан Бердыев.

— Ты говорил, что чуть не перешел в «Рубин». Как это было?

— Перед трансфером в «Тамбов» поехал на сборы с «Рубином». Тогда команду Курбан Бердыев тренировал. Две недели там провел, но с переходом не сложилось — почему, не знаю. Вернулся в «Шинник», но там переподписать контракт тоже не получилось — у клуба был запрет на трансферы из-за задолженностей. Оставалось пару дней до закрытия окна, поэтому, как только появился вариант с «Тамбовом», поехал туда.

— Как возник вариант с «Ростовом»?

— Впервые узнал о нем еще за пару туров до конца ФНЛ, но решил не спешить — нужно было доиграть сезон до конца. Уехал в отпуск в Тбилиси, и там снова звонок от агента: нужно ехать на медосмотр. В «Тамбове» тоже не стали мешать: «Если сам хочешь — мы только за», — сказал Чистяков.

Напомним, недавно Чистяков впервые был вызван в сборную России.