Шунин, Жемалетдинов и Фомин приглашены в сборную России

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал список футболистов, вызванных на матчи отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

В число 25 вызванных игроков попал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин. Также в сборную приглашен вратарь «Динамо» Антон Шунин, который заменит голкипера «Зенита» Андрея Лунева среди участников октябрьского созыва.

Отметим, что ранее о своем желании выступить за сборную заявил вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, пропустивший в последних пяти турах всего один мяч.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев («ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Фомин (ФК «Уфа»), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия).

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи. Матч с Бельгией состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге, против Сан-Марино — 19 ноября в гостях, в городе Серравалле.