Хоккеист молодежной сборной России укусил соперника

Фото: Федерация хоккея России

Нападающий молодежной сборной России и клуба из Северной Америки «Монктон» Александр Хованов получил штраф за укус соперника в матче лиги QMJHL против «Шарлоттауна» (1:2).

Инцидент случился сразу после окончания игры. На льду произошла потасовка между игроками двух команд, в которой 19-летний Хованов укусил своего противника. В результате случившегося россиянин был наказан пятиминутным штрафом.

Хованов входит в систему клуба НХЛ «Миннесота». В нынешнем сезоне QMJHL он отыграл 19 матчей, в которых набрал 37 (16+21) очков.

Отметим, что до отъезда в Северную Америку Хованов выступал за молодежные команды казанского «Ак Барса».