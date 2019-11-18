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Хоккеист молодежной сборной России укусил соперника

13:47, 18.11.2019
Хоккеист молодежной сборной России укусил соперника
Фото: Федерация хоккея России

Нападающий молодежной сборной России и клуба из Северной Америки «Монктон» Александр Хованов получил штраф за укус соперника в матче лиги QMJHL против «Шарлоттауна» (1:2).

Инцидент случился сразу после окончания игры. На льду произошла потасовка между игроками двух команд, в которой 19-летний Хованов укусил своего противника. В результате случившегося россиянин был наказан пятиминутным штрафом.

Хованов входит в систему клуба НХЛ «Миннесота». В нынешнем сезоне QMJHL он отыграл 19 матчей, в которых набрал 37 (16+21) очков.

Отметим, что до отъезда в Северную Америку Хованов выступал за молодежные команды казанского «Ак Барса».

СпортХоккей Татарстан
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