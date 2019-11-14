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Храм Казанской иконы Божией Матери в Зеленодольске могли поджечь

12:50, 14.11.2019
Храм Казанской иконы Божией Матери в Зеленодольске могли поджечь
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Храм Казанской иконы Божией Матери в Зеленодольске, который сегодня пострадал от пожара, могли умышленно поджечь. Об этом «Реальному времени» рассказал начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин.

К такому выводу спасатели пришли после просмотра видео с камер. Выяснилось, что примерно в 21.20 на территорию храма проникла неизвестная женщина, которая через 20 минут скрылась в неизвестном направлении. Очень скоро после этого в храме начался пожар.

Подразделения прибыли на место лишь в 21.51 в связи с поздним сообщением о пожаре.

Сейчас в МЧС готовят документы для передачи материалов в правоохранительные органы.

Ранее «Реальное время» сообщало о пожаре в зеленодольском храме Казанской иконы Божией Матери.

Происшествия Татарстан
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