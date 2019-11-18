В Татарстане признали несостоявшимся один из референдумов о самообложении граждан

Накануне в Верхнеуслонском и Черемшанском районах Татарстана прошли местные референдумы по вопросам самообложения граждан. В голосовании приняли участие 4755 человек (50,63% от общего числа избирателей).

В Верхнеуслонском районе референдум признан несостоявшимся из-за низкой явки — она составила 45,5%. В Черемшанском районе явка была на уровне 54,89%, за решение референдума проголосовали 53,57%, сообщает ЦИК РТ.

Напомним, сумму самообложения в 2020 году в Черемшанском районе предлагалось установить в размере 1 тысячи рублей с каждого совершеннолетнего жителя, в Верхнеуслонском — 400 рублей. Средства направят на благоустройство и содержание кладбищ, ремонт тротуаров, летнее содержание улиц, оплату расходов за потребляемую электроэнергию уличного освещения, ремонт водопроводных сетей и обустройство пешеходных зон. В других районах референдумы пройдут позже — 24 ноября, 1, 8 и 22 декабря.