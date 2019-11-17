Сегодня в Татарстане пройдут первые в году референдумы по самообложению

Сегодня, 17 ноября, в двух сельских поселениях Татарстана — Верхнеуслонском и Черемшанском — пройдут первые в этом году референдумы по самообложению.

Сумму самообложения в Черемшанском предлагается установить в размере 1 тысяча рублей с каждого совершеннолетнего жителя в 2020 году, в Верхнеуслонском — 400 рублей. Средства направят на благоустройство и содержание кладбищ, ремонт тротуаров, летнее содержание улиц, оплату расходов за потребляемую электроэнергию уличного освещения, ремонт водопроводных сетей и обустройство пешеходных зон.

В других районах референдумы пройдут позже — 24 ноября, 1, 8 и 22 декабря.

Референдумы о самообложении граждан в Татарстане проводятся с 2013 года, но в 2018-м они впервые прошли на территории всей республики одновременно — в день проведения дополнительных выборов 18 ноября. На каждый рубль, собранный гражданами по программе самообложения, Татарстан добавляет из республиканской казны 4 рубля.

