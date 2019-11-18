В Америке российский хоккейный вратарь подрался с нападающим соперника

Вратарь системы «Виннипега» Михаил Бердин, выступающий за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Манитоба» стал участником массовой драки в матче против «Сан-Антонио».

21-летний россиянин сцепился с нападающим соперника Джорданом Ноланом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса». В результате драки победителя не выявили, а судья, разнимавший хоккеистов оказался единственным, кто упал на лед.

По итогам матча Бердин, кроме драки, записал на свой счет голевую передачу, отразил 35 из 37 бросков и был признан третьей звездой встречи.