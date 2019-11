В Америке российский хоккейный вратарь подрался с нападающим соперника

Вратарь системы «Виннипега» Михаил Бердин, выступающий за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Манитоба» стал участником массовой драки в матче против «Сан-Антонио».

21-летний россиянин сцепился с нападающим соперника Джорданом Ноланом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса». В результате драки победителя не выявили, а судья, разнимавший хоккеистов оказался единственным, кто упал на лед.

По итогам матча Бердин, кроме драки, записал на свой счет голевую передачу, отразил 35 из 37 бросков и был признан третьей звездой встречи.

Mikhail Berdin can stop the puck, move the puck and he's not afraid to stick up for himself. The Berd Man started mixing it up with Jordan Nolan, before his teammates came to his aid once Nolan started giving it back to him. #MBMoose #NHLJets pic.twitter.com/XugkaS3xvS