Новости спорта

13:03 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Америке российский хоккейный вратарь подрался с нападающим соперника

11:35, 18.11.2019
В Америке российский хоккейный вратарь подрался с нападающим соперника
Фото: twitter.com/TheAHL

Вратарь системы «Виннипега» Михаил Бердин, выступающий за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Манитоба» стал участником массовой драки в матче против «Сан-Антонио».

21-летний россиянин сцепился с нападающим соперника Джорданом Ноланом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса». В результате драки победителя не выявили, а судья, разнимавший хоккеистов оказался единственным, кто упал на лед.

По итогам матча Бердин, кроме драки, записал на свой счет голевую передачу, отразил 35 из 37 бросков и был признан третьей звездой встречи.

СпортХоккей
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров