В этом году на строительство Большого Казанского кольца выделили 700 млн рублей

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход строительства Большого Казанского кольца на участке от ул. Булатова до ул. Борисковской. Это будет магистральная улица общегородского значения.

На строительство первого этапа дороги выделили 350 млн рублей из регионального и 350 млн рублей из федерального бюджета на 2019 год. Общая стоимость работ более 2 млрд рублей. Ввод объекта планируется в 2020 году.

Между полосами проложат разделительную полосу шириной 9,5 м для двух трамвайных путей. Дорога решит проблему пробок на улице Тульской и прилегающих к ней улиц. Местные жители будут доезжать до центра за 10—15 минут, передает подробности корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что в планах завершить первый этап Большого Казанского кольца ко дню столетия ТАССР.

