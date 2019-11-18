Фанаты челябинского «Трактора» объявили бойкот домашних матчей

Болельщики челябинского «Трактора» из фанатского движения «Сектор А» потребовали уволить гендиректора Бориса Видгофа. Они написали открытое письмо президенту клуба Алексею Текслеру с соответствующими требованиями.

В числе претензий фанаты отметили проваленную селекционную работу менеджера, акцентированное приглашение в команду клиентов агента Юрия Николаева, а также бесплатную раздачу билетов с целью повышения цифр по посещаемости домашних матчей. При этом болельщики призвали снять с нового тренера задачу по выходу в плей-офф.

«Мы, в свою очередь, начинаем бессрочный бойкот домашних матчей, который закончится только с уходом непрофессиональных управленцев», — сообщается в письме.

Ранее после того, как фанатский сектор покинул трибуны во время игры с «Автомобилистом», представитель клуба сообщил, что акцию организовал менеджер по работе с болельщиками Артем Воробьев из-за конфликта с руководителем службы информации и связей с общественностью Еленой Герасименко.