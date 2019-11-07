В Казани вынесли приговор женщине, ударившей ножом прохожего

Советский районный суд Казани приговорил 30-летнюю женщину к 2,5 года колонии общего режима за то, что она пырнула ножом прохожего. Мужчина остался жив, но получил тяжелое ранение.

Инцидент произошел 7 июня 2019 года возле бара «Каштан» в Дербышках. Женщина, находясь в пьяном состоянии, вступила в словесную перепалку с прохожим. В разгар ссоры она вытащила нож и пырнула его ножом. В результате мужчина получил тяжелое ранение, сообщает прокуратура РТ.

Свою вину женщина признала. Суд признал ее виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Ей предстоит провести в колонии общего режима 2,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Казани завели уголовное дело после избиения посетителей бара.