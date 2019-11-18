Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим

Фото: РИА Новости / Игорь Руссак

Певец и композитор Михаил Гребенщиков после поражения сборной России от Бельгии сравнил российский футбол с шоу-бизнесом, назвав его убогим и безликим.

«Честно говоря, после истории с Мамаевым и Кокориным в очередной раз разочаровался в нашем футболе как виде спорта и уже потерял интерес как к сборной, так и к российскому чемпионату. Хотя сам с удовольствием выхожу на поле поиграть за команду артистов. Матч с Бельгией мне настоятельно рекомендовали посмотреть: мол, наша сборная вышла на Евро-2020, мы всех обыгрываем. Меня заинтриговали, послушал совета, и, как говорится, никогда такого не было и вот опять.

Для меня смотреть российский чемпионат — извращение высшей категории. Честно, сейчас уже лучше поболею за хоккей, чем за футбол. На мой взгляд, футбол все больше становится похож на наш тухлый шоу-бизнес. Неадекватные товарищи, рядом с которыми всегда есть пышногубые сопровождающие, думают о себе слишком много. Футбол в России — уже не вид спорта, а вид коммерции. Такой же дырявый, как шоу-бизнес — безликий, убогий, однообразный, без личностей и персонажей», — считает Гребенщиков.

Напомним, ранее сборная России по футболу уступила на своем поле команде Бельгии и вышла в финальный раунд чемпионата Европы — 2020.