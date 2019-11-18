В законопроект о домашнем насилии предложили внести понятие “преследование”

Депутаты Госдумы предложили внести понятие “преследование” в законопроект о домашнем насилии. Также в проекте закона появится ответственность за него. Об этом сообщает РБК.

Под преследование будут попадать «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле» — поиск человека, назойливые звонки, вступление в контакт через третьих лиц, посещение мест работы, учебы, домашнего адреса — все действия, из-за которых жертва будет испытывать угрозу своей безопасности. Также будут прописаны защитные предписания, запрещающие преследователю приближаться к жертве, при повторном несоблюдении которых предусмотрена уголовная ответственность.

Авторы документа решили внести поправки после нашумевшего убийства историком СПбГУ своей аспирантки.