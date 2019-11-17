В матче ПФЛ произошла массовая драка на поле — видео
В матче 18-го тура первенства Олимпа — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между игроками астраханского «Волгаря» и махачкалинского клуба «Легион-Динамо» произошла массовая драка.
Игра прошла в Астрахани и завершилась со счетом 1:1.
После финального свистка между футболистами команд произошел словесный конфликт, который быстро перерос в массовую потасовку. В драке также приняли участие зрители матча, выбежавшие на поле.СпортФутбол
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