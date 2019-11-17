СМИ: Ольга Бузова намерена выпускать «Бузводку» и «Бузконьяк»

Телеведущая и певица Ольга Бузова подала заявку на регистрацию ряд торговых знаков для производства алкогольных напитков. Среди них есть бренды Buzvodka, Buzbeer, Buzwhiskey и Buzcognac.

На этот факт обратил внимание телеграм-канал Mash, сообщив, что Бузова уже зарегистрировала такие товарные знаки. «Реальному времени» удалось обнаружить только заявки на регистрацию «бузводки» и остальных упомянутых брендов — они были поданы еще в октябре.

Бузова ранее пробовала себя и в других сферах бизнеса: к примеру, открывала ресторан BuzFood.