Новости бизнеса

14:06 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

СМИ: Ольга Бузова намерена выпускать «Бузводку» и «Бузконьяк»

12:51, 17.11.2019
СМИ: Ольга Бузова намерена выпускать «Бузводку» и «Бузконьяк»
Фото: commons.wikimedia.org / Okras

Телеведущая и певица Ольга Бузова подала заявку на регистрацию ряд торговых знаков для производства алкогольных напитков. Среди них есть бренды Buzvodka, Buzbeer, Buzwhiskey и Buzcognac.

На этот факт обратил внимание телеграм-канал Mash, сообщив, что Бузова уже зарегистрировала такие товарные знаки. «Реальному времени» удалось обнаружить только заявки на регистрацию «бузводки» и остальных упомянутых брендов — они были поданы еще в октябре.

Бузова ранее пробовала себя и в других сферах бизнеса: к примеру, открывала ресторан BuzFood.

Бизнес
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров