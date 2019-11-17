СМИ: после дела о вымогательстве у подростков в школах Набережных Челнов начались проверки

Накануне, 16 ноября, в ряде школ Набережных Челнов начались проверки. Как пишут «Челнинские известия», в проверках участвовали следователи и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Проверяющие выясняли, как организована педагогическая профилактическая работа с подростками по правонарушениям и как налажено общение школьных психологов с несовершеннолетними из «группы риска».

Издание связывает проверку с расследованием дела о вымогательстве денег у школьников. По этому делу в начале ноябре задержали пятерых подозреваемых — всем им от 13 до 16 лет. Позже Следком Татарстана сообщил об обысках в квартирах у пяти предполагаемых лидеров молодежных криминальных группировок.

