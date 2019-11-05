В Челнах задержали подростков по подозрению в вымогательстве денег у сверстников

Татарстанское управление Следкома возбудило уголовное дело о вымогательстве денег у подростков в Набережных Челнах. Пятеро подозреваемых уже задержаны.

Всем им от 13 до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ. Пока подростки помещены в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

По данным следствия, 1 октября этого года группа молодых людей вымогала 2 тысячи рублей у 13-летнего подростка. Через две недели те же нарушители требовали деньги уже у 16-летнего юноши. Ему нанесли не менее пяти ударов по голове руками и ногами.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и другие эпизоды деятельности группы вымогателей.