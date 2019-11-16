Станислав Черчесов: «Россия, как и другие сборные, на Евро-2020 хочет побороться за кубок»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после крупного поражения от Бельгии (1:4) объяснил свои недавние слова о желании выиграть чемпионат Европы-2020.

— Что надо сделать, чтобы выиграть Евро-2020, как вы сказали в одном из ваших выступлений? Уровень игроков за это время явно не вырастет.

— Я могу ответить только за то, что я сказал. В зале сейчас 50 человек, и каждый опять поймет по-своему. Есть чемпионат Европы, куда приедут все команды. Мы такая же сборная, которая хочет себя проявить и побороться за кубок. Вот так я тогда сказал. Что будет через полгода, никто не может сказать. Кто-то будет в одной кондиции, кто-то в другой. 30 ноября будет жеребьевка, и под соперников будем строить команду, выбирать футболистов. Поэтому на ваш вопрос я отвечать не буду, так как не хочу лукавить, — передает слова Черчесова Sport24.

Напомним, в середине октября после победы над Кипром (5:0) Черчесов заявил, что сборная России должна побеждать на Евро-2020.