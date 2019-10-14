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Черчесов заявил, что сборная России должна выиграть чемпионат Европы

06:04, 14.10.2019
Черчесов заявил, что сборная России должна выиграть чемпионат Европы
Фото: Максим Платонов / realnoevremya.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу национальной команды над Кипром (5:0) в рамках отбора Евро-2020.

— Спасибо ребятам, добрый вечер! Задача выхода решена, доволен, как отнеслись к игре, чисто технические вопросы надо будет разобрать. Караваев и Бакаев дебютировали. Будем дорабатывать.

— Главная задача решена?

— Главная задача — выиграть чемпионат Европы! — заявил Черчесов.

Напомним, сборная России по футболу разгромила команду Кипра и вышла в финальную часть Евро-2020.

СпортФутбол
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