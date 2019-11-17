Михалков назвал политизированной американскую премию «Золотой глобус»: «Это не признак признания»

Режиссер Никита Михалков высказал мнение, что попадание российских картин в заявку на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» американской премии «Золотой глобус» является хорошим фактом, однако это не признак успеха.

«Это не признак признания, к сожалению, сегодня кино настолько стало политикой, вы посмотрите, какие картины награждаются на Западе… Нам пытаются нашими высказываниями доказать нам, что мы ничтожества, это же не очень хорошо. Хотелось бы не политизировать кино, а [чтобы] рассматривали искусство, чтобы кино было живым, чтобы в нем не было желания понравиться», — сказал Михалков в рамках Петербургского культурного форума (цитата по «РИА Новости»).

Всего в заявку вошли шесть российских фильмов — «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама, «Бык» Бориса Акопова, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова, «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо.



Ранее фильм Кантемира Балагова «Дылда» победил на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент.