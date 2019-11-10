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Российский фильм «Дылда» победил на Женевском кинофестивале

18:39, 10.11.2019
Российский фильм «Дылда» победил на Женевском кинофестивале
Фото: скриншот youtube.com

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» победил на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент. Об этом сообщается на сайте киносмотра.

Всего в конкурсной программе было представлено 55 кинолент.

Фильм «Дылда» рассказывает о судьбах женщин в послевоенном Ленинграде. Сюжет отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Это вторая полнометражная картина режиссера.

Ранее этот фильм вошел в число 93 претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм». Также «Дылда» получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

ОбществоКультура
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