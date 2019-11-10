Российский фильм «Дылда» победил на Женевском кинофестивале

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» победил на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент. Об этом сообщается на сайте киносмотра.

Всего в конкурсной программе было представлено 55 кинолент.

Фильм «Дылда» рассказывает о судьбах женщин в послевоенном Ленинграде. Сюжет отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Это вторая полнометражная картина режиссера.

Ранее этот фильм вошел в число 93 претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм». Также «Дылда» получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

