В Татарстане местного жителя осудили за сбор дикорастущей конопли

Фото: МВД по РТ

В Альметьевске вынесен приговор местному жителю за незаконный сбор и хранение дикорастущей конопли.

Установлено, что 38-летний Ильдар Хайрутдинов собирал дикорастущую коноплю на территории заброшенной фермы. Наркосодержащее растение он хранил для себя без цели сбыта. Эксперты установили, что изъятое у подсудимого вещество является наркотическим средством (каннабис).

С учетом смягчающих наказание обстоятельств суд назначил виновному наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% из всех видов заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Казани на территории исправительного учреждения поймали кошку, на ошейнике которой оказались наркотики. Животное отправили в приют.