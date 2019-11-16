Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ не справляются с эффективным продвижением российского кино за рубежом.

«Что касается продвижения нашего кино за рубежом — это проблема, это наша боль, — сказал министр культуры РФ Владимир Мединский в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

По его словам, Фонду кино год назад также было поручено развивать кинотеатры в малых городах России.

«Пока фонд и с этой задачей не справляется. Не может организовать компанию, которая будет этим заниматься. Какой уж там зарубеж!» — цитирует главу Минкульта ТАСС.

Ранее в отношении шести российских кинокомпаний были возбуждены уголовные дела о невозврате госсубсидий. Фонд кино сообщил, что госсубсидии не вернули 24 российские кинокомпании. Общая сумма долга составила 720 млн рублей.