На шесть российских кинокомпаний завели уголовные дела о невозврате госсубсидий

В отношении шести российских кинокомпаний возбуждены уголовные дела о невозврате госсубсидий.

По словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, также были проведены 13 процессуальных проверок по фактам уклонения кинокомпаний от «возврата целевых средств».

Кроме того, прокуроры проверили территориальные подразделения Федеральной службы судебных приставов России на предмет исполнения решений о взыскании с кинокомпаний долгов в пользу Фонда кино. Правозащитники выяснили, что в Москве и Подмосковье данные исполнительные производства терялись.

Как рассказал «Интерфаксу» представитель ведомства, по материалам Счетной палаты, выявившей в 2019 году конфликт интересов у получателей государственных субсидий и вывод этих денег в офшоры, прокуратура проверку не проводила. Куренной сказал, что такие документы не поступали.

Ранее сообщалось, что Фонд кино сообщил, что госсубсидии не вернули 24 российские кинокомпании. Общая сумма долга составила 720 млн рублей.

