Аэропорт Бегишево сообщил о росте числа перевезенных пассажиров

По итогам января — октября 2019 года пассажиропоток нижнекамского аэропорта Бегишево составил 675 813 человек. Это на 2% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В тройку лидеров по объему авиаперевозок вошли авиакомпании: «Аэрофлот», «Победа» и Nordwind Airlines (Pegas Fly), выполнявшие рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Стамбул, Анталью и Монастир, сообщает пресс-служба аэропорта.

Число пассажиров, совершающих перелеты по России, за указанный выше период выросло на 4%, до 578 797 человек. Наибольший рост показателей зафиксирован по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Международными рейсами воспользовались 97 016 пассажиров. Самой востребованной стала авиакомпания AZUR air, выполнявшая рейсы в Анталью, Даламан и Дубай.

Напомним, аэропорт Бегишево с 27 октября перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 29 марта 2020 года.

В частности, будет увеличена частота полетов по ряду популярных направлений. Например, количество ежедневных рейсов в Санкт-Петербург лоукостера «Победа» увеличится с трех до четырех. До трех рейсов в неделю, по сравнению с прошлым зимним сезоном, увеличилась и частота полетов авиакомпании «Азимут» в Краснодар.