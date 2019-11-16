РФС предложил Черчесову новый контракт

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.

— Будет ли продлен контракт с Черчесовым?

— По документам мы должны сделать предложение Станиславу Саламовичу, потому что он решил задачу. Но сделали его не поэтому, а по доброй воле. Наше предложение по контракту находится на рассмотрении у Черчесова.

— Как относитесь к совмещению?

— Отрицательно, — сказал Дюков.

Ранее Черчесов заявлял, что намерен отработать до конца нынешнее его соглашение со сборной, которое рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления еще на 2 года.