Черчесов заявил, что намерен доработать в сборной России до ЧМ в Катаре

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов намерен отработать контракт до конца. Срок соглашения тренера с РФС заканчивается после завершения чемпионата мира в Катаре в 2022 году.

«С первого и до сегодняшнего дня отношение к работе не меняется. Меня несколько раз спрашивали об этом, но я себе таких вопросов не задаю. Их со стороны задают. Раз я подписал контракт, значит, готов продолжать и меня все устраивает.

Мои слова о победе на Евро-2020? Сразу скажу: меня спросили, выполнима ли задача. В этом плане все на Евро поедут их решать. Но если Германия, Испания, например, должны выиграть, то мы, турки, украинцы будем хотеть выиграть. И хотеть — это обязательное качество. Кстати, почти на сто процентов уверен, что в группе мы попадаем на Бельгию. Подсчитывали разные варианты. Ну, либо на Францию, но одно другого не слаще», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее Черчесов участвовал в телепередаче Соловьева, подарив ему футболку нападающего сборной России Артема Дзюбы.