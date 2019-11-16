Ученые назвали напиток, способный продлить жизнь
Ученые пришли к выводу, что благодаря большому количеству антиоксидантов, кофе способствует долголетию.
Так, по словам ученых, имеющиеся в напитке антиоксиданты способны замедлять окислительные процессы и разрушение клеток. А данные процессы являются одними из механизмов старения, развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом бороться с этим патологическим процессом помогают именно антиоксиданты. Они «сражаются» с воспалениями и нейтрализуют свободные радикалы, возникающие в организме в процессе метаболизма.
Ученые нашли не менее 1 тыс. антиоксидантов в кофейных зернах, однако сотни новых формируются в процессе их обжарки.
Так, согласно подсчетам, ля снижения риска преждевременной смерти нужно выпивать около четырех чашек кофе в день. От большей дозы организм пользы уже не получал, согласно данным эксперимента, который проводили ученые на протяжении 12 лет, сообщает «Медикфорум».
Ранее врачи предупредили об опасности чрезмерного употребления кофе.ОбществоМедицина
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