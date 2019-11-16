Ученые назвали напиток, способный продлить жизнь

Ученые пришли к выводу, что благодаря большому количеству антиоксидантов, кофе способствует долголетию.

Так, по словам ученых, имеющиеся в напитке антиоксиданты способны замедлять окислительные процессы и разрушение клеток. А данные процессы являются одними из механизмов старения, развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом бороться с этим патологическим процессом помогают именно антиоксиданты. Они «сражаются» с воспалениями и нейтрализуют свободные радикалы, возникающие в организме в процессе метаболизма.

Ученые нашли не менее 1 тыс. антиоксидантов в кофейных зернах, однако сотни новых формируются в процессе их обжарки.

Так, согласно подсчетам, ля снижения риска преждевременной смерти нужно выпивать около четырех чашек кофе в день. От большей дозы организм пользы уже не получал, согласно данным эксперимента, который проводили ученые на протяжении 12 лет, сообщает «Медикфорум».

Ранее врачи предупредили об опасности чрезмерного употребления кофе.