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Врач предупредил об опасности чрезмерного употребления кофе

11:34, 24.10.2019
Врач предупредил об опасности чрезмерного употребления кофе
Фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского депздрава Андрей Тяжельников рассказал, чем может быть опасно для организма чрезмерное употребление кофе.

По его словам, употребление большого количества кофе приводит к обезвоживанию организма, которое чревато снижением иммунитета и повышенным риском заболеть гриппом или острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

Специалист посоветовал в сезон простуд заменить кофе на другие напитки. «Чаще пейте некрепкий чай с лимоном, ягодные морсы, травяные настои», — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Также врач рекомендовал добавить в рацион свежие соки, овощи и фрукты, содержащие витамин С.

Ранее диетолог рассказала, какой хлеб полезен для здоровья.

ОбществоМедицина
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