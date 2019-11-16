Глава МВД Татарстана рассказал об уловках мошенников, на которые попадается даже молодежь

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Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин рассказал, что уловки мошенников во время кражи денег с банковский карт сейчас попадаются не только пожилые люди, но и молодежь, и даже сами банковские работники.

«Мы делаем социальные ролики о том, что владельцам банковских карт могут поступать звонки, и ни в коем случае не выдавайте данные карт. Причем если раньше на это велись люди пожилого возраста, то сейчас и молодежь попадается на эти уловки, и даже работники банковской сферы. Это действительно серьезная тема, и ей мы уделяем внимание не первый год», — рассказал он.

По словам Хохорина, в настоящее время в МВД созданы неформальные подразделения, которые вылавливают «кибер-преступников».

Однако министр все равно посоветовал ни в коем случае не вестись на разговоры, а также при возникновении возможности записать голос звонившего. «Это позволит нам не только распознать преступника, но и получить доказательства. Лучше сворачивать разговоры и позвонить в банк самому», — сказал он в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

Ранее Хохорин рассказал о снижении преступности в Татарстане по сравнению с 90-мы годами.

