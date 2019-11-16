Глава МВД по Татарстану рассказал о сокращении преступности в два раза по сравнению с 90-мы годами

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Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин рассказал, что по сравнению с 90-ми годами количество преступлений в Татарстане сократилось в полтора-два раза. Однако, хоть на улице стало заметно тише, феномен преступности никуда не делся.

«Тогда было порядка 500 убийств — на сегодняшний день за десять месяцев их не больше 200. Было около 4 тыс. грабежей, сейчас их 400. Квартирных краж было 10 тыс., сейчас их 300–400», — рассказал он в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.



Хохорин подчеркнул, что на статистику преступности влияет больше всего преступления, связанные с мошенничеством, кражей с кредитных карт.

Запись выпуска программы «Интервью без галстука» с министром МВД по РТ Артемом Хохориным опубликована на странице «Татмедиа» в социальной сети «ВКонтакте».

