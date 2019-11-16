В Челнах открыли новое футбольное поле за 77 млн рублей
В Набережных Челнах открылось новое футбольное поле с беговыми дорожками. Оно появилось на стадионе спортивной школы «Виктория».
Спортивный объект построили в рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт — норма жизни», его стоимость составила 77 млн рублей.
На территории школы оборудовано два футбольных поля, прямая беговая дорожка, круговая беговая дорожка, универсальная спортивная площадка.
Также спортивной школе вручили сертификат на сумму 100 тыс. рублей на приобретение дополнительного оборудования, передает пресс-служба исполкома Челнов.
Ранее сообщалось, что на восстановление газона стадиона «Казань Арены» направят 96 млн рублей.ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым