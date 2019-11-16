Польша откажется от российского газа с 2023 года

Польская компания PGNiG уведомила «Газпром» о решении отказаться от закупок российского газа. Контракт с «Газпром экспортом» заканчивается в 2023 году, и поляки не намерены его продлевать.

«Возможность направления такого уведомления предусмотрена контрактными условиями», — передает «РИА Новости».

«Газпром экспорт» продолжает поставлять Польше газ в соответствии с действующим контрактом.

В 2018 году импорт российского голубого топлива в Польшу сократился на 6,4% и составил около 9 миллиардов кубометров газа.

Недавно PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из США. Контракт с Cheniere Marketing предусматривает получение в 2019—2022 годах ежегодно около 0,52 млн тонн СПГ. После регазификации объем составит примерно 0,7 млрд кубометров. С 2023 по 2042 год американская компания будет поставлять Польше уже по 1,45 млн тонн (1,95 млрд кубов после регазификации). Контракт с Venture Global LNG предусматривает поставку двух миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 млрд кубометров газа после регазификации.

Ранее в «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенном Киевом антимонопольном штрафе.

