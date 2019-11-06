«Газпром» назвал условие для сделки с Украиной по транзиту газа

Новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенном Киевом антимонопольном штрафе.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил ситуацию с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее. Миллер обратил внимание, что до заключения нового транзитного контракта необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов. Первый — урегулирование судебных споров между «Газпромом» и украинской стороной.

«Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон», — говорится в сообщении «Газпрома».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России и Украине нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору.