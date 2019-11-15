Татарстанцев предупредили о приходе зимы на следующей неделе

Гидрометцентр РТ опубликовал короткий прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно ему, снег и низкие температуры придут в республику уже на следующей неделе.

Мокрый снег прогнозируется уже в понедельник, 18 ноября. В этот день через республику пройдет холодный фронт. Но дневные температуры все еще будут колебаться в районе 0—5 градусов Цельсия.

А вот уже во вторник утром термометры покажут от +1°С до -4°С, а в восточных районах республики до -7°С. В течении дня температура продолжит понижаться, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

В среду, 20 ноября, по предварительному прогнозу, осадки маловероятны. Максимальные температуры воздуха днем достигнут от -4°С до -9°С.

Напомним, что в выходные 16 и 17 ноября вероятность осадков небольшая. А воздух прогреется до 5 градусов тепла.