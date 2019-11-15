В Татарстане на выходные воздух прогреется до +5 градусов

Фото: Гидрометцентр РТ

Гидрометцентр РТ опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные. Судя по прогнозу синоптиков, 16 и 17 ноября в республике будет стоять плюсовая температура. Местами воздух прогреется до 5 градусов тепла.

В выходные 16 и 17 ноября в Татарстане будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха днем до +5 градусов. Ночные температуры -2..-7 градусов. Ветер юго-западный умеренный, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане из-за погоды откладывается начало горнолыжного сезона. Аномально теплое предзимье метеорологи анонсировали заранее. В этом году морозы, вопреки климатическим нормам, придут с большим опозданием.