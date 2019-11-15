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Пенсионерка из Зеленодольска потратила на звонки «ясновидящим» более 1 млн рублей

16:47, 15.11.2019
Пенсионерка из Зеленодольска потратила на звонки «ясновидящим» более 1 млн рублей
Фото: publicdomainpictures.net

В отдел полиции Зеленодольска обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что перевела более 1 млн рублей на сеансы экстрасенсов по телефону.

По ее словам, увидев по телевизору рекламу, она решила обратиться к «магам» для улучшения жизни. Пенсионерка позвонила по указанному номеру и записалась на сеанс, за который она заплатила.

Подобные сеансы у экстрасенсов стали продолжаться, женщина потратила все свои сбережения. Когда они закончились, пенсионерка начала занимать у друзей и знакомых. Спустя некоторое время она обратилась в кредитные организации. В общей сложности потерпевшая перевела «ясновидящим» более 1 млн рублей.

В пресс-службе МВД по Татарстану напомнили, что не следует поддаваться подобной рекламе и уговорам незнакомцев снять «порчу» или «сглаз».

Ранее сообщалось, что в Казани задержали женщину, заработавшую 2 млн рублей на «ритуалах очищения».

Происшествия Татарстан
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