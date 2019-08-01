В Казани задержали женщину, «заработавшую» более 2 млн рублей на «ритуале очищения»

В Казани задержали 61-летнюю уроженку Казахстана, которая «заработала» миллионы, проводя «ритуалы очищения».

Женщина подавала в различные газеты объявления о том, что она может проводить ритуалы и обряды, снимать порчу и гадать. Одно из таких объявлений прочла 81-летняя пенсионерка и обратилась к «ясновидящей» с целью решить свои жизненные проблемы.

В ходе приема «гадалка» рассказала, что для хорошего исхода ситуации нужно провести обряд очищения, а также вывести всю плохую энергетику из денег. Пожилая женщина принесла на следующий прием к провидице всю наличность, которую хранила дома, а именно 2,6 млн рублей. Мошенница попросила дать ей время на проведение магического обряда и назначила встречу в другое время. Однако, придя на прием, пенсионерка узнала, что гадалка перестала оказывать услуги и переехала.

По сообщению пресс-службы МВД РТ, для поимки преступницы стражи порядка выехали в Челябинск, где 29 июля ее задержали. Ново-Савиновский районный суд выбрал для нее наказание в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Казани начался суд над подполковником Минобороны. Его обвиняют в мошенничестве на 19,8 млн рублей.