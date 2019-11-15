Более 5,5 тысячи человек посетили концерт в честь юбилея Николая Лемаева

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Праздничные мероприятия, посвященные 90-летию первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева, завершились грандиозным концертом популярных российских звезд. Хедлайнерами вечера стали группа Burito и рэпер Мот. Торжество прошло накануне вечером в ледовом дворце «Нефтехим Арена». Музыкальный концерт стал подарком для горожан от ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Танцпол и трибуны ледовой арены были заполнены до отказа, на концерт пришло свыше 5,5 тысячи человек. Первыми из приглашенных звезд на сцену вышли участники российской группы Burito во главе с ее солистом Игорем Бурнашевым. Музыканты исполнили более десятка своих песен, в том числе знаменитые хиты «Мама» и «Это хит».

Во время концерта прошел розыгрыш призов, организованный «Нижнекамскнефтехимом». Победители определялись по расположению мест на трибуне, номера которых были связаны со значимыми датами в истории «Нижнекамскнефтехима» и биографии Николая Лемаева. На экране также были показаны короткометражные фильмы о легендарном руководителе.

Бурными овациями нижнекамцы встречали рэпера Мота. Песни артиста зал исполнял хором. Музыкант много танцевал, общался со зрителями, а после выступления поблагодарил нижнекамцев за столь живое участие.

Трехчасовой концерт стал ярким финальным аккордом в череде праздничных мероприятий, проведенных «Нижнекамскнефтехимом» в рамках объявленного ими Года Лемаева.