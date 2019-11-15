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Юрий Семин не верит словам о бедности «Ростова»

14:33, 15.11.2019
Юрий Семин не верит словам о бедности «Ростова»
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слухи о финансовых проблемах футбольного клуба «Ростова».

— Слышали, что в «Ростове» кончились деньги? Не хотите присмотреться к Норманну, Шомуродову и так далее, пока другие не расхватали?

— Норманн, Шомуродов, Еременко — топ-футболисты, заиграют в любой команде. Но насчет бедности «Ростова» — пока без комментариев. Может, это блеф, как часто бывает? Пока у них все в порядке, так что верится с трудом, — сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее появились слухи о возможном уходе из «Ростова» основных игроков. Чуть позже о финансовых проблемах клуба сообщил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

СпортФутбол
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