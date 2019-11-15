В Казани пройдет автограф-сессия ведущих спортсменов СК ВВС «Синтез»

17 ноября в плавательном бассейне «Оргсинтез» в Казани состоится финал Республиканской спартакиады по плаванию «Марафон здоровья».

Координатором проекта является двукратный призер Олимпийских игр, депутат Государственной думы Ирек Зиннуров.

В рамках мероприятия пройдет автограф-сессия от татарстанских пловцов — членов спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез»: чемпиона мира Александра Красных, вице-чемпиона Европы Егора Куимова, участников чемпионатов мира и Европы Эрнеста Максумова и Никиты Королева, в автограф-сессии также примет участие двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер.

Напомним, ранее спортсмены СК «Синтез» Белевцев и Шлейхер стали обладателями золотых медалей на проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду.