«Калашников» выполнил гособоронзаказ на 2019 год

Концерн «Калашников» досрочно завершил исполнение гособоронзаказа на 2019 год.

Производитель оружия досрочно закрыл свои обязательства по ключевым изделиям для министерства обороны России, среди которых автомат АК-12.

«Мы завершили поставки в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году за рекордно короткие сроки, и уже приступили к выполнению ГОЗ 2020 года», — передает пресс-служба концерна слова генерального директора «Калашников» Дмитрия Тарасова.

Ранее сообщалось, что в Казанском танковом училище появился памятник советскому и российскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову.