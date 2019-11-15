«Калашников» выполнил гособоронзаказ на 2019 год
Концерн «Калашников» досрочно завершил исполнение гособоронзаказа на 2019 год.
Производитель оружия досрочно закрыл свои обязательства по ключевым изделиям для министерства обороны России, среди которых автомат АК-12.
«Мы завершили поставки в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году за рекордно короткие сроки, и уже приступили к выполнению ГОЗ 2020 года», — передает пресс-служба концерна слова генерального директора «Калашников» Дмитрия Тарасова.
Ранее сообщалось, что в Казанском танковом училище появился памятник советскому и российскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову.
Справка
Группа компаний «Калашников» — крупнейший производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и широкого спектра высокоточного оружия. Помимо этого, предприятия компаний «Калашников» выпускают специализированные комплексы военного и гражданского назначения.
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