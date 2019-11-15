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«Калашников» выполнил гособоронзаказ на 2019 год

13:15, 15.11.2019
«Калашников» выполнил гособоронзаказ на 2019 год
Фото: kalashnikovgroup.ru

Концерн «Калашников» досрочно завершил исполнение гособоронзаказа на 2019 год.

Производитель оружия досрочно закрыл свои обязательства по ключевым изделиям для министерства обороны России, среди которых автомат АК-12.

«Мы завершили поставки в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году за рекордно короткие сроки, и уже приступили к выполнению ГОЗ 2020 года», — передает пресс-служба концерна слова генерального директора «Калашников» Дмитрия Тарасова.

Ранее сообщалось, что в Казанском танковом училище появился памятник советскому и российскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову.

Справка

Группа компаний «Калашников» — крупнейший производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и широкого спектра высокоточного оружия. Помимо этого, предприятия компаний «Калашников» выпускают специализированные комплексы военного и гражданского назначения.

Промышленность Удмуртия
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