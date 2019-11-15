Жители Казани выступили против установки колеса обозрения в парке Урицкого

Накануне в Казани обсудили план развития парка Урицкого, в том числе и установку колеса обозрения. Участникам встречи раздали анкеты, где предложили высказаться об этом, и большинство оказались «не настроены и не хотят видеть это колесо обозрения».

Высота предполагаемого колеса обозрения — 36 метров. С инициативой по установке колеса обозрения вышел частный инвестор, пишет «Татар-информ» со ссылкой на Дирекцию парков и скверов.

Напомним, что сейчас в Казани есть два колеса обозрения — в парке «Кырлай» и у «Ривьеры».