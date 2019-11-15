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Жители Казани выступили против установки колеса обозрения в парке Урицкого

12:59, 15.11.2019 1
Жители Казани выступили против установки колеса обозрения в парке Урицкого
Фото: pixabay.com

Накануне в Казани обсудили план развития парка Урицкого, в том числе и установку колеса обозрения. Участникам встречи раздали анкеты, где предложили высказаться об этом, и большинство оказались «не настроены и не хотят видеть это колесо обозрения».

Высота предполагаемого колеса обозрения — 36 метров. С инициативой по установке колеса обозрения вышел частный инвестор, пишет «Татар-информ» со ссылкой на Дирекцию парков и скверов.

Напомним, что сейчас в Казани есть два колеса обозрения — в парке «Кырлай» и у «Ривьеры».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:05
    Ну правильно. Чего там обозревать то:? пятиэтажки с одной стороны, с другой промзоны...
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