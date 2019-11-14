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В Казани предложили построить третье колесо обозрения

13:42, 14.11.2019
В Казани предложили построить третье колесо обозрения
Фото: pixabay.com

Сегодня, 14 ноября, в Казани пройдут общественные обсуждения плана развития парка Урицкого. Горожане смогут решить, где будет установлена новогодняя ель, а также может ли в парке появиться колесо обозрения.

Также на общественных обсуждениях будут подниматься вопросы безопасности скейт-площадки, работы торговых точек, обслуживания и ремонта парка, сообщается в официальном аккаунте Дирекции парков и скверов в «Инстаграме».

Сейчас в Казани есть два колеса обозрения — в парке «Кырлай» и у «Ривьеры».

Встреча начнется в 19.00 в бальном зале КЦ «Московский».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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