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Экономика

Почти 50 процентов средств самообложения в Татарстане тратится на дороги

13:15, 15.11.2019
Почти 50 процентов средств самообложения в Татарстане тратится на дороги
Фото: Инна Серова

Почти половина средств, собранных по программе самообложения в Татарстане, — 47 % — расходуется на дорожные работы, в том числе на содержание мостов, сообщил журналистам председатель Ассоциации«Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин.

Ещё 19% средств самообложения идёт на благоустройство территории поселения. А самая незначительная доля в 4% приходится на строительство и благоустройство спортивных и детских площадок.

Ранее «Реальное время» писало, что татарстанцы в 2019 году собрали по программе самообложения 241,6 млн рублей.

ЭкономикаБюджетВластьИнфраструктураОбщество Татарстан
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