На программы самообложения из бюджета Татарстана в 2019 году выделено более миллиарда рублей

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В 2019 году на софинансирование средств самообложения из республиканского бюджета было выделено 1,08 млрд рублей, сообщил журналистам на брифинге, посвященном реализации программы самообложения граждан, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин.

Всего, по его словам, с 2013 года на софинансирование этой программы было направлено более 4 млрд рублей.

Жители республики вложили в программу самообложения за этот период более миллиарда рублей, включая 241,6 млрд в 2019 году.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Госсовете РТ обсуждается возможность введения самообложения жильцов многоквартирных домов для реализации программы «Наш двор».