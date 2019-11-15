Из колонии в Нижегородской области сбежал преступник из Татарстана

Фото: ГУ ФСИН по Нижегородской области

Из колонии-поселения №5 в Нижегородской области 12 ноября сбежал заключенный из Татарстана 47-летний Раушан Салахов.

В 2009 году Лениногорский суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за кражу, насильственные действия сексуального характера и причинение тяжкого вреда здоровью. Впоследствии его перевели в колонию-поселение.



Сбежавшего преступника разыскивает ГУ ФСИН по Нижегородской области, пишет Nn.ru.

Ранее в Уфе задержали сбежавшего из колонии заключенного.