В Уфе задержали сбежавшего из колонии заключенного
На этой неделе из колонии-поселения в башкирском Мелеузе сбежал осужденный. Сегодня региональное УФСИН сообщило о его задержании.
Осужденный Игорь Шолохов был задержан в Кировском районе Уфы сотрудниками подразделения розыска оперативного отдела УФСИН. Как передает «Интерфакс», Шолохов отбывал наказание за кражу и изнасилование.
Шолохов пробыл на свободе чуть менее четырех суток: о его отсутствии стало известно 6 ноября во время утренней поверки. Подробности побега неизвестны.Происшествия Башкортостан
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