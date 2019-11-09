В Уфе задержали сбежавшего из колонии заключенного

Фото: «Реальное время»

На этой неделе из колонии-поселения в башкирском Мелеузе сбежал осужденный. Сегодня региональное УФСИН сообщило о его задержании.

Осужденный Игорь Шолохов был задержан в Кировском районе Уфы сотрудниками подразделения розыска оперативного отдела УФСИН. Как передает «Интерфакс», Шолохов отбывал наказание за кражу и изнасилование.

Шолохов пробыл на свободе чуть менее четырех суток: о его отсутствии стало известно 6 ноября во время утренней поверки. Подробности побега неизвестны.