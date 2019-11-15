Рифат Жемалетдинов: «Бельгию нужно обыгрывать в любом случае»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового отборочного раунда к Евро-2020 против национальной команды Бельгии.

«Бельгию нужно в любом случае обыгрывать. Надо постараться сыграть с ними в свой футбол. Возможно, из-за того, что задача выхода на Евро уже решена, нам будет спокойнее.

Но мы прекрасно понимаем, что это очень важная игра, которая поможет нам проверить свой уровень. Для нас это серьезный вызов», — отметил в беседе с «Известиями» Жемалетдинов.

Напомним, ранее сборная России обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020. Матч с Бельгией станет решающим для россиян в борьбе за первую строчку в группе I.

После 8 проведенных матчей сборная России с 21 очками занимает второе место, уступая бельгийцам три очка.

Матч Россия — Бельгия состоится завтра, 16 ноября. Начало игры — 20.00 по мск.