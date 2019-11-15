Росавиация утвердила субсидируемые маршруты из Казани на 2020 год

Росавиация составила список субсидируемых прямых авиарейсов из Казани и обратно на 2020 год.

По данным ведомства, из Казани можно будет улететь в Астрахань, Барнаул, Воронеж, Калугу, Кемерово, Махачкалу, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Самару, Сургут, Томск, Усинск, Ханты-Мансийск, Челябинск и Ярославль. В Казань будут субсидированы перелет из Ростова-на-Дону и Тюмени.

В целом правительство РФ в 2020 году направит 8,35 млрд рублей на субсидирование 262 региональных авиамаршрутов. Это позволит перевезти около 2,5 млн пассажиров.

Ранее в пятницу, 1 ноября, из Казани вылетел первый самолет в Доминиканскую Республику. Авиакомпания Azur Air будет выполнять рейсы на Boeing 777-300ER раз в две недели. Таким образом, был выполнен первый в истории Республики Татарстан прямой трансатлантический рейс.